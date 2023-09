Die Aktie von On Semiconductor ist aktuell der größte Verlierer im S&P 500-Index . Der Auswahlindex sinkt leicht um 1,51 Prozent. Leicht pessimistisch gestimmt sind zur Stunde die privaten und institutionellen Investoren an der Börse. Der S&P 500 notiert um 1,51 Prozent schlechter als zum Handelsschluss am Vortag.

