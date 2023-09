In Europa beträgt die geschätzte globale Kiwisproduktion für 2023 rund 755.000 Tonnen, 4 % weniger als in dem Jahr 2022, und in Italien rund 311.000 Tonnen (was Italien als zweitgrößten Akteur auf der Welt bestätigt), insgesamt von allen vorhandenen Sorten, was 7 % weniger als in dem Vorjahr sind. Bildquelle: Shutterstock.com Dies sind die wesentlichen Daten der...

