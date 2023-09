Der österreichische Speisekartoffelmarkt befindet sich nun mitten in der Haupternte. In den vergangenen Tagen konnten die Rodearbeiten bei schönem Herbstwetter zügig fortgesetzt werden. In vielen Regionen ist die Ernte auch schon weit fortgeschritten und dürfte bald vor dem Abschluss stehen. Die befürchteten schwachen Hektarerträge haben sich mit fortschreitender...

