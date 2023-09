Über die Token-Ausgabe hinaus soll das Angebot der Bank auch die Möglichkeit beinhalten, digitale Wertrechte an einem "vertrauenswürdigen Handelsplatz" zu kotieren.Zürich - Die Hypothekarbank Lenzburg ist der Schweizer Digitalbörse SIX Digital Exchange (SDX) beigetreten. Die Bank ist neues Mitglied der Zentralverwahrer (Central Securities Depository, kurz CSD). Der Beitritt sei für die Bank ein «wichtiger Schritt, um die Präsenz unserer Bank im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu stärken», wird Marianne Wildi, CEO der Hypi Lenzburg in der Mitteilung vom...

