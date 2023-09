Der SMI zieht bis um 9.15 Uhr 0,42 Prozent auf 10'999,72 Punkte an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas höher in die Sitzung gestartet. Nach grösstenteils sinkenden Kursen in den vergangenen Börsentagen zeichnet sich zumindest in der Eröffnungsphase eine Stabilisierung ab, getragen insbesondere von starken Roche. Die Vorgaben aus den USA sind allerdings nach trüben Konjunkturdaten zum Vertrauen der Konsumenten sowie vom Immobilienmarkt tiefrot.

