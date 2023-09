Mit sechs Hypercharger-Ladesäulen mit bis zu 300 kW Leistung war die Installation im "Seed & Greet"-Ladepark in Hilden schon eine der größeren Anlagen von Fastned in Deutschland. Jetzt haben die Niederländer fünf weitere Säulen mit bis zu 400 kW installiert, was Hilden mit insgesamt 22 Ladepunkten zum größten Fastned-Standort europaweit macht. Fastned hat seinen Ladestandort am "Seed & Greet"-Ladepark am Autobahnkreuz Hilden um fünf Alpitronic Hypercharger ...

