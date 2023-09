Sie hat ihren Spitzenplatz im Innovations-Ländervergleich der Uno-Organisation für geistiges Eigentum 2022 vor Schweden und den USA verteidigt.Genf - Die Schweiz ist laut einer Studie der Vereinten Nationen erneut das innovativste Land der Welt. Sie habe ihren Spitzenplatz im Innovations-Ländervergleich 2022 vor Schweden und den USA verteidigt, teilte die Uno-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) am Mittwoch in Genf mit. Die Schweiz erreichte den Spitzenplatz zum zum dreizehnten Mal in Folge. Zur Position trugen das allgemeine...

Den vollständigen Artikel lesen ...