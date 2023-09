DJ PTA-News: Solutiance AG: 10%-Kapitalerhöhung voll platziert und Wandelanleihe verlängert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Potsdam (pta/27.09.2023/10:55) - * 10% Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu 1,45 EUR pro Aktie erfolgreich platziert * Bestehender und neuer Ankerinvestor sichern Vollplatzierung * Zusage der Zeichner zur Verlängerung der Wandelanleihe um weitere 12 Monate zu 8% Zinsen

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, hat eine 10%-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zur weiteren Wachstumsfinanzierung durchgeführt. Ein bestehender Ankeraktionär und ein neuer Investor haben die komplette Kapitalerhöhung (584.509 Stücke) gezeichnet. Des Weiteren haben die Zeichner der Wandelanleihe einer Verlängerung um weitere 12 Monate zu einem Zinscoupon von 8% zugestimmt.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Wir freuen uns, im Rahmen dieser 10%-Kapitalerhöhung einen neuen Großaktionär hinzugewonnen zu haben. Dass ein bestehender Ankeraktionär ebenfalls wieder mit gezeichnet hat, werten wir als starken Vertrauensbeweis. Auch für die zum Ende des Jahres auslaufende Wandelanleihe haben wir nun eine gute Lösung gefunden."

Die Platzierung der Kapitalmaßnahme mit einem Ausgabepreis von 1,45 EUR konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird Anfang des kommenden Monats den Auftragseingang des dritten Quartals melden. Die vollständigen Quartalszahlen werden ebenfalls im Laufe des Oktobers veröffentlicht.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 331 867193 00 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2023 04:55 ET (08:55 GMT)