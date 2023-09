Das Photovoltaik-Gewächshaus mit fast 11.000 Quadratmetern Fläche entsteht derzeit in Buchs (Schweiz). Die Lichtdurchlässigkeit der optischen Schicht lässt sich laufend anpassen, abhängig vom Bedarf der gepflanzten Kulturen.Das Elektrizitäts- und Wasserwerk der im Schweizer Kanton St. Gallen gelegenen Stadt Buchs (EWB) errichtet zusammen mit dem Schweizer Gartenbaubetrieb Lubera auf dessen Produktionsfläche am Rhein ein Photovoltaik-Gewächshaus mit 10.700 Quadratmetern Fläche. Die Anlage soll 750.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern. Sie soll Ende 2023 in Betrieb gehen. Die bifaziale Agri-Photovoltaik-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...