Dazu setzen sie auf eine flexible strategische Vermögensallokation, die es ihnen ermöglicht, Anlagechancen an den öffentlichen wie privaten Märkten zu nutzen und in den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu investieren.London - Laut dem zwölften Global Insurance Report von BlackRock passen sich Versicherungsgesellschaften rund um den Globus an das gegenwärtig schwierige Makro-Umfeld an. Dazu setzen sie auf eine flexible strategische Vermögensallokation, die es ihnen ermöglicht, Anlagechancen an den öffentlichen wie privaten Märkten zu nutzen und in den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...