Ein internationales Forschungsnetzwerk unter Leitung der TU Graz will die Stabilität der Materialien für Organische Solarzellen erhöhen und plant dafür Versuche in sieben Ländern. Organische Solarzellen sind dünn, leicht und biegsam. Aufgebracht auf transparente Folie können sie in verschiedensten geometrischen Formen und Farben in Bereichen eingesetzt werden, für die siliziumbasierte Solarzellen ungeeignet sind. Laut der Pressemitteilung der TU Graz erreichen sie zudem mittlerweile Wirkungsgrade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...