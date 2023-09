Der Euro bleibt an den Finanzmärkten angeschlagen. Am Mittwoch fiel die Gemeinschaftswährung erneut auf den tiefsten Stand seit vergangenen März.Frankfurt - Der Euro bleibt an den Finanzmärkten angeschlagen. Am Mittwoch fiel die Gemeinschaftswährung erneut auf den tiefsten Stand seit vergangenen März. Am Mittag notiert der Kurs auf 1,0552 US-Dollar. Jüngste Tiefstände werden damit knapp unterboten. Auch zum Franken gewinnt der Dollar weiter an Wert und wird derzeit mit 0,9181 Franken etwas höher als am Morgen (0,9174) gehandelt.

