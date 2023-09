Voide ist seit 2015 bei der Deutschen Bank in der Schweiz in verschiedenen Funktionen tätig.Zürich - Die Deutsche Bank (Schweiz) hat einen neuen Chef. Das deutsche Institut hat Loïc Voide per 1. Oktober 2023 zum neuen Chief Executive Officer und Chief Country Officer (CCO) der Deutschen Bank in der Schweiz ernannt. Der Schweizer Voide folgt in beiden Rollen auf Marco Pagliara, wie die Bank am Mittwoch mitteilt. Pagliara wurde im Juni 2023 zum Leiter der Emerging Markets der...

Den vollständigen Artikel lesen ...