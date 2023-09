Teilen: Der US Dollar Index ist am frühen Mittwoch in eine Konsolidierungsphase oberhalb von 106,00 eingetreten, nachdem er in den drei vorangegangenen Handelstagen Gewinne verbucht und dabei ein neues 2023-Hoch erreicht hatte. Die bescheidene Verbesserung der Risikostimmung macht es dem US-Dollar (USD) schwer, sich zur Wochenmitte weiterhin besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...