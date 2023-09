Die H&M-Aktie (WKN: 872318) zeigt am Mittwoch ein sehr widersprüchliches Bild in ihrer Kursbewegung am Tag der neuen Quartalszahlen. Waren die Ergebnisse nun gut oder schlecht? Und was bedeutet das für die Aktie? H&M vorgestellt H&M (Kurzform für Hennes & Mauritz) ist ein schwedisches Textilhandelsunternehmen mit Sitz in Stockholm. In rund 4.500 Filialen sowie über den Onlinehandel verkauft es Kleidung, Modeaccessoires und Schuhe für Damen, Herren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...