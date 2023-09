Die neuen Eon-Ladepunkte entstehen als Teil des Deutschlandnetzes im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Der Aufbau soll bis 2026 abgeschlossen sein.Eon hat in den Ausschreibungen zum Deutschlandnetz den Zuschlag für den Aufbau von mehr als 1.200 Schnellladepunkten an 140 Standorten bekommen. Die Eon-Ladesäulen sollen bis 2026 in Nordwest- und Süddeutschland installiert werden. E-Auto-Fahrer können dort Eon zufolge mit bis zu 400 Kilowatt Leistung laden. Das Deutschlandnetz soll einmal rund 8.000 Ladepunkte an ungefähr 1.100 Standorten umfassen. Jeder Ladepunkt muss mindestens über eine Leistung ...

