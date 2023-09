Nach wie vor hemmen aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und eine drohende Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger.New York - Die US-Börsen versuchen sich zur Wochenmitte nach dem Rückschlag am Vortag abermals zu stabilisieren. Nach wie vor hemmen aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und eine drohende Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch knapp eine Stunde nach dem Start mit plus 0,03 Prozent auf 33 629,12 Punkten.

