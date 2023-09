Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA68616X1006 Orex Minerals Inc. 27.09.2023 CA68616X2095 Orex Minerals Inc. 28.09.2023 Tausch 10:1

CA00775X1006 Advanced Gold Exploration Inc. 27.09.2023 CA00792D1033 Advanced Gold Exploration Inc. 28.09.2023 Tausch 1:1

CA37953Y1043 Global Hemp Group Inc. 27.09.2023 CA37953Y2033 Global Hemp Group Inc. 28.09.2023 Tausch 20:1

