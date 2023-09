Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 96,64 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,68 Dollar mehr als am Vortag.New York / London - Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 96,64 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,68 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,23 Dollar auf 93,60 Dollar. Dies sind bei beiden Ölsorten die höchsten Stände...

