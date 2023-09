Der EuroStoxx50 schloss mit plus 0,06 Prozent auf 4131,68 Punkte.Paris / London - Die wichtigsten europäischen Börsen sind am Mittwoch nach den jüngsten Verlusten nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. In London setzte sich der Abwärtstrend hingegen fort. Der EuroStoxx50 schloss mit plus 0,06 Prozent auf 4131,68 Punkte. Der französische Cac 40 verlor 0,03 Prozent auf 7071,79 Punkte. Beim britischen FTSE 100 stand ein Abschlag von 0,43 Prozent auf 7593,22...

Den vollständigen Artikel lesen ...