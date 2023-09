Wo die Zocker richtig am Werk sind, ist im Moment Near Intelligence Inc ISIN: US6394941032. Der Schlusskurs am Dienstag lag bei 0,2712 USD und am Mittwoch stieg die Aktie bis zum Redaktionsschluss auf 0,618 USD. Mit einem Tagesgewinn von rund 117 Prozent war die US-Aktie, die ihren Geschäftssitz in Pasadena - Kalifornien - hat der Tagesgewinner im Nasdaq Composite. Mit dem Anstieg über 0,50 USD wurde ein frisches Kaufsignal generiert und theoretisch ...

