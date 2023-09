Den DAX ISIN: DE0008469008 hatten wir am letzten Wochenende in unsere Trading-Liste aufgenommen und einen Short-Trade angeboten. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Der Weg nach oben ist steinig, weil sowohl bei 15.549 Punkten (200-Tage-Linie), 15.780 Punkten (38-Tage-Linie), 15.935 Punkten (100-Tage-Linie) und 16.050 Punkten (oberer Rand des Trendkanals) charttechnische Widerstände aus dem Weg geräumt werden müssen. ...

