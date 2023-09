Elbkind Reply, die digitale Kreativ-Agentur innerhalb der Reply Gruppe, wurde mit dem renommierten German Brand Award in der Kategorie "Brand Communication Social Media" für die Zusammenarbeit mit Takko Fashion bei der "Mystery Challenge" ausgezeichnet. Die "Mystery Challenge", entwickelt von Elbkind Reply anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Quality Fashion Discounters Takko Fashion, ist ein interaktives In-Store-Event, das als mehrteilige Serie auf Instagram begleitet wurde.

In dem Wettbewerb traten vier Shopping-Teams, die zuvor bereits im auf Social Media kommuniziert worden waren, gegeneinander an, um innerhalb von 40 Minuten im Takko Fashion Store in Bad Essen, Niedersachsen, ein vollständiges Outfit als individuellen Jubiläumslook basierend auf einem Trend-Piece zusammenzustellen. Dank der Zusammenarbeit mit Elbkind Reply konnte Takko Fashion mit dieser Veranstaltung die Relevanz der Marke für die Zielgruppe steigern und die Brand Awareness deutlich stärken. Die Einbindung der Online-Community über Social Media förderte zudem die Interaktion mit der Zielgruppe. Insgesamt wurden mehr als 14 Millionen Userinnen und User erreicht, wobei fast eine Million Interaktionen generiert wurden.

Die Auszeichnung mit dem German Brand Award in der Kategorie "Brand Communication Social Media" würdigt das Konzept und die Umsetzung sowie den herausragenden Erfolg dieser Kampagne. Der Award wird jährlich von einer hochkarätigen Jury aus Expertinnen und Experten der Markenwirtschaft und Markenwissenschaft nach Kriterien wie Eigenständigkeit und Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb sowie Zielgruppenrelevanz verliehen. Außerdem fließen Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit in die Wertung ein. Der German Brand Award 2023 ist in zwei Disziplinen unterteilt, wobei in der Disziplin "Excellence in Brand Strategy and Creation" die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen prämiert werden.

Manuela Holler, Senior Director Marketing und E-Commerce bei Takko Fashion, äußerte sich begeistert über den Erfolg der "Mystery Challenge" und den erneuten Gewinn des German Brand Awards: "Die Auszeichnung für die ‚Mystery Challenge' ist nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine grandiose Bestätigung für die Kreativität und das Engagement unseres Teams, interaktionsstarke Projekte umzusetzen. Durch die ‚Mystery Challenge' konnten wir die Wohlfühlatmosphäre unseres neuen Store Designs sowie das Feelgood-Shoppingerlebnis aus der Filiale in die digitale Umgebung unserer Online-Community transportieren, was unseren Omnichannel-Ansatz abermals unterstreicht."

Thorben Fasching, Executive Partner bei Reply, fügte hinzu: "Elbkind Reply und Takko Fashion setzen mit der ‚Mystery Challenge' neue Maßstäbe im Bereich der Social-Media-Kommunikation. Die Kampagne demonstriert eindrucksvolle Innovationskraft für Erfolg in der Markenführung. Die Auszeichnung mit dem German Brand Award hebt die gemeinsame Leistung hervor und dokumentiert Replys führende Position auf dem Feld der Digital Experience."

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Elbkind Reply

Elbkind Reply ist eine digitale Kreativ-Agentur mit Sitz in Hamburg, Berlin, Stuttgart und Düsseldorf. Ein tiefes Verständnis der Menschen und ihrer Gewohnheiten ist für Elbkind Reply die Grundlage für den Aufbau einer erfolgreichen Marke. Um maximal wirksam zu sein, kombiniert das internationale Team tiefes Know-how aus Daten, Content, Kanälen, Media, Kreation und Technik. Auf dieser breiten Basis etabliert Elbkind Reply ein vollständig vernetztes Ökosystem digitaler Touchpoints, an denen Marke und Kunde zusammenfinden, um über Produkte und Dienstleistungen zu sprechen und diese zu ordern. https://www.elbkind.de/

Takko Fashion

Takko Fashion betreibt fast 2.000 Quality Discount-Filialen in 17 Ländern Europas. Im Online- sowie stationären Einzelhandel bietet das Unternehmen qualitative modische Kollektionen zu einem attraktiven Preis. Als Mitglied der Fair Wear Foundation, dem Bündnis für nachhaltige Textilien und Partner von Better Cotton setzt sich Takko Fashion für nachhaltige und verantwortungsbewusste Produktionsbedingungen sowie eine nachhaltige Baumwollproduktion ein.

