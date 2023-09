"Energiespeicher jetzt ausbauen" heißt der Antrag von CDU und CSU. Die Abgeordneten appellieren darin an die Bundesregierung, verlässliche Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Investition in Speichertechnologien zu schaffen.Unter der Überschrift "Energiespeicher jetzt ausbauen" haben die Unionsfraktionen im Bundestag einen neuen Antrag (20/8525) eingebracht. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, das Energiemarktdesign konsequent auf die Entwicklungen der Energiewende und damit auch auf den Einsatz von Energiespeichern auszurichten. Der Bundestag wird den Antrag am späten Donnerstagabend ...

