Am Next Mobility Hub in Passau können PkW und Lkw Strom, Wasserstoff und konventionelle Kraftstoffe tanken. Zwei Stromspeicher im Industrie-Maßstab von Fenecon puffern dabei Lastspitzen ab. Die beiden Stromspeicher im Next Mobility Hub haben verschiedene Aufgaben, erklärt der Anbieter Fenecon in seiner Pressemitteilung. Einer der beiden Industriestromspeicher vom Typ Industrial L stelle die Kappung der Lastspitze sicher und mache einen Netzausbau an der Strom-Tankstelle unnötig. Der zweite Speicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...