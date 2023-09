FTC-Chefin Lina Khan hat im CNBC-Interview am Mittwoch noch mal klargemacht, wie ernst es ihr beim Kampf gegen Amazons Geschäftspraktiken ist. Die Klage gegen den Konzern schütze den "freien und fairen Wettbewerb". Die Analysten der Bank of America machen Khan wenig Hoffnung auf ein leichtes Spiel.Khan bezeichnete Amazon in dem Interview als "Superstore". "Die Idee des Superstores hat sich in der Welt des stationären Handels bereits etabliert. Es gab eine ganze Reihe von Kartellverfahren gegen Superstores, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...