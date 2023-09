In Huttwil werden ca. 80 von total 302 Stellen abgebaut. Dies betrifft sowohl die Produktion als auch die Administration.Huttwil - Der E-Bike-Hersteller Flyer AG mit Sitz in Huttwil entlässt im Rahmen eines Restrukturierungsprogramm rund 80 Mitarbeitende. Man sichere mit diesem Schritt die langfristige Zukunft des Unternehmens, schreibt Flyer in einer Mitteilung. Am Standort Schweiz wird festgehalten. Flyer hatte den Stellenabbau am 5. September angekündigt. Heute wurde über die Ergebnisse des durchgeführten...

