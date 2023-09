Im Juni 2022 hat Curevac in Deutschland eine Patentverletzungsklage gegen BioNTech eingereicht. Es geht dabei um den Corona-Impfstoff. Vor dem Landgericht Düsseldorf kam es in dem Fall am 15. August zu einer Anhörung. Jetzt hat das Landgericht das Urteil über die Verletzung von Schutzrechten vertagt. Zunächst müssen die zuständigen Patentämter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...