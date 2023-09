Wiesbaden - Die Inflationsrate in Deutschland liegt im September 2023 voraussichtlich bei 4,5 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

