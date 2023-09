Das Energieunternehmen E.on hat ausgerechnet, dass im September rund 6,06 Terawattstunden Solarstrom in Deutschland erzeugt wurden. Dabei bezieht sich E.on auf die Strommenge, die bis zum gestrigen 27. September ins Netz gespeist wurde. So hoch war die Solarstrom-Erzeugung laut laut E.on noch nie im Monat September. Zuletzt sei ein neuer September-Höchstwert im Jahr 2021 erreicht worden. Damals betrug die Solarstrom-Erzeugung laut E.on rund 4,8 TWh.Die höchste Solarstrom-Erzeugung in diesem Monat ...

