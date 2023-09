Mit einem kräftigen Aufschlag gleich am ersten Handelstag sind die Anleger am Donnerstag zum Börsengang von Schott Pharma belohnt worden. Der erste Kurs für die Papiere betrug 30 Euro. Dies bedeutete ein Plus von etwa elf Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 27 Euro. Kein Wunder, dass das Listing unter Marktteilnehmern positiv aufgenommen wird."Gerade in dem aktuell eher schwierigen Gesamtmarktumfeld können sich die Aktien über dem Platzierungspreis von 27 Euro gut behaupten", erklärte Marktbeobachter ...

