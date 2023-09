IPO: Schott Pharma feierte heute das Börsendebüt in Frankfurt. Der Ausgabepreis lag bei 27,0 Euro, der erste Kurs bei 30,0 Euro. Die Aktie ist ab heute auch im global market der Wiener Börse handelbar. Schott Pharma entwickelt Lösungen zur Arzneimittelaufbewahrung und -verabreichung, wie pharmazeutische Spritzen, Karpulen, Fläschchen und Ampullen.Apropos IPO: Laut EY-Erhebung gingen im 3. Quartal 2023 weltweit 350 Unternehmen an die Börse - sechs Prozent weniger als im Vorjahresquartal (371). Das Emissionsvolumen schrumpfte stärker um 27 Prozent auf 38,4 Milliarden US-Dollar. Die USA verzeichneten 33 IPOs (plus 14 Prozent) mit einem Emissionsvolumen von 8,6 Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden US-Dollar in Q3/22). China erreichte nur noch 105 ...

