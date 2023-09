Teilen: GBP/USD weitete seine Talfahrt aus und kam am Mittwoch in Reichweite von 1,2100. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für das Pfund Sterling. Im Kreuzfeuer gefangen Das Pfund Sterling ist wahrscheinlich in das Kreuzfeuer der Positionsanpassung geraten. Spekulanten hatten versucht, während des Frühjahrs an Long-Positionen in Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...