Mit zwei neuen Produktionslinien sollen in Augsburg künftig 5000 Hybridwechselrichter pro Monat produziert werden. 2024 sollen zwei weitere Linien folgen.RCT Power hat in Augsburg seine "Giga-Fab" in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sollen die beiden neuen Produktionslinien für seine Modelle DC 8 und DC 10 künftig rund 5000 Hybridwechselrichter pro Monat produzieren. Die neue jährliche Produktionskapazität der RCT Power Fertigung ergibt demnach eine Gesamtleistung von 0,6 Gigawatt. Durch die Erweiterung entstehen am Standort Augsburg mehr als 100 Arbeitsplätze. RCT ...

