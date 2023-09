Von Januar bis August 2023 beliefen sich die Bananenexporte Ecuadors auf insgesamt 247.960.827 Kisten, was einem Anstieg von 7,17 % im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum 2022 entspricht, so die Daten von der Vereinigung für Bananenvermarktung und -export (Acorbanec). Der größte Anstieg der Exporte ist in der EU zu beobachten, wo sie um 22,41 % zulegten und 74.126.479 Kartons...

Den vollständigen Artikel lesen ...