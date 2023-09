Bereits seit mehreren Wochen präsentieren sich die Anteilscheine von Covestro in einem sehr schwierigen Marktumfeld in einer starken Verfassung. Dies liegt natürlich in erster Linie an der latenten Übernahmefantasie. Nachdem es diesbezüglich in den letzten Handelstagen keinerlei Neuigkeiten gab, dürfte es ab der kommenden Woche wieder spannend werden. So berichtet etwa die FAZ unter Berufung auf Finanzkreise, dass es kurz nach dem 3. Oktober zu einem ersten persönlichen Treffen kommen soll. Covestro ...

