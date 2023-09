Bei Ypsomed steht ein Wechsel in der Chefetage bevor. Samuel Künzli übernimmt ab dem 1. April 2024 den Posten des Finanzchefs von Niklaus Ramseier.Burgdorf - Bei Ypsomed steht ein Wechsel in der Chefetage bevor. Samuel Künzli übernimmt ab dem 1. April 2024 den Posten des Finanzchefs von Niklaus Ramseier. Er nimmt zudem Einsitz in die Geschäftsleitung. Ramseier gibt seine Position beim Medizinaltechnik-Unternehmen nach über 20 Jahren ab, stehe dem Unternehmen aber bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung im Januar 2025 weiterhin für...

Den vollständigen Artikel lesen ...