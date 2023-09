Meier wurde 2018 in den Verwaltungsrat der Bankengruppe und 2020 zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt.Vaduz - Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident der VP Bank Gruppe, stellt sich nach einer ordentlichen Amtszeit von sechs Jahren an der nächsten Generalversammlung nicht zur Wiederwahl. Die frühzeitige Bekanntgabe soll die Suche nach einer qualifizierten Nachfolge und eine optimale Stabsübergabe ermöglichen. Meier wurde 2018 in den Verwaltungsrat der Bankengruppe und 2020 zum Präsidenten des...

Den vollständigen Artikel lesen ...