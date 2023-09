Steigt die Lufthansa in Portugal ein? Lissabon will die TAP wieder privatisieren und sucht einen Ankerinvestor, der auch die Infrastruktur des Landes verbessert. Die Commerzbank will ihre Aktionäre stärker am Erfolg beteiligen. Für die Jahre bis 2027 werden verstärkte Ausschüttungen und Aktienrückkäufe angestrebt. Epic Games ist in der Krise. Der Videospieleentwickler und Erfinder von "Fortnite" muss 830 Mitarbeiter entlassen und Unternehmensteile verkaufen.In Abwesenheit der Chinesen tendieren die asiatischen Aktienmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...