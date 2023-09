Was mit unseren Bauern passiert, wenn wir Steak für 8 Franken auf den Markt werfen, dürfte uns allen bewusst sein. Die Frage ist: sind sich dessen auch die Bauern bewusst?Zugegeben, über das Freihandelsabkommen der EU mit Mercosur schreibe ich nicht zum ersten Mal. Tatsächlich fühlt sich die Debatte an wie eine Netflix-Serie, die in drei Episoden auserzählt wäre, nun aber für eine 4. Staffel verlängert und um einen weiteren farblosen Charakter ergänzt wird, der zwar für mehr Starpräsenz, nicht aber für unerwartete Wendungen sorgt. Immer wieder habe ich kritisiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...