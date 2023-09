Zuerst sollte das kommende Elektro-Flaggschiff von Volkswagen in einer hochmodernen Neubau-Fabrik außerhalb von Wolfsburg gebaut werden, dann wurde die Trinity-Produktion innerhalb des Stammwerks geplant. Laut einem Medienbericht könnte es erneut einen Umzug geben - nach Sachsen. Volkswagens geplantes Elektro-Flaggschiff Trinity könnte in Zwickau statt in Wolfsburg gebaut werden. Das will das "Handelsblatt" erfahren haben. Die Standort-Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...