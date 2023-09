Markus Köpfli, Head Digital Business Services / Group CIO von Mettler-Toledo International, Inc. ist zum besten IT-Manager des Jahres 2023 ernannt worden.Zürich - Markus Köpfli, Head Digital Business Services / Group CIO von Mettler-Toledo International, Inc. ist zum besten IT-Manager des Jahres 2023 ernannt worden. «Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und hat die IT als einen der treibenden Innovatoren im Unternehmen platziert», sagt der Vorsitzende der Jury des Confare Swiss CIO Awards, Jan Leitermann, Head of Technology Consulting...

Den vollständigen Artikel lesen ...