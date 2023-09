Der Energieversorger Enercity und das Geothermie-Unternehmen Eavor haben heute einen Wärmeliefervertrag unterzeichnet. Ab 2026 will Eavor bis zu 30 MW Wärmeleistung für das Fernwärmenetz in Hannover liefern. Übers Jahr gerechnet soll die Tiefengeothermie 250 GWh Wärme liefern und somit 15 bis 20 Prozent des Fernwärme-Bedarfs in Hannover decken. Die Erteilung der bergrechtlichen Genehmigungen steht noch aus. Die Bohrarbeiten von Eavor sollen 2025 starten. Angepeilt ist eine Tiefe von 3.000 Metern. ...

