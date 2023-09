Matthias Kosch wird neuer Vorstand von Endor. Kosch tritt seinen Posten am 1. November an. Er wird Finanzvorstand der Landshuter und folgt damit auf Andras Semsey. Der Vertrag von Semsey läuft zum Jahresende aus. Semsey will ihn nicht verlängern, daher musste Endor einen Nachfolger für den CFO-Posten finden. Die Aktien von Endor gewinnen 5,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...