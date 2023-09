Die Anleger an den US-Börsen können am Freitag zum Quartalsschluss auf weitere Erholungsgewinne hoffen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 33.875 Punkte und den Nasdaq 100 knapp ein Prozent im Plus bei 14.847 Punkten. Damit würde sich die jüngste Stabilisierung fortsetzen und der bisherige Kursverlust im Börsenmonat September wieder etwas kleiner werden.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

