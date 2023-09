Baden-Baden - Martin Hein und Fredi Malinowski vom Schlager-Duo Fantasy sind mit "Das Beste" auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Sie hätten sich knapp gegen "Our Songs" von Anastacia durchgesetzt, teilte GfK Entertainment am Freitagnachmittag mit.



Auf Platz drei landete die Indie-Band Jeremias ("Von Wind und Anonymität"). Weitere Ränge sind unter anderem mit Popstar Kylie Minogue ("Tension", fünf), der Metalformation Cannibal Corpse ("Chaos Horrific", sechs) oder Ex-Rosenstolz-Sängerin Anna R. ("König:in", acht) musikalisch bunt gemischt belegt. Auch Singer-Songwriter Florian Künstler ("Gegengewicht", elf) und "Staubkind" Sven Louis Manke ("Da ist immer noch mein Herz", 14) mischen vorne mit. In den Single-Charts bleibt fast alles beim Alten, denn die komplette Top 5 präsentiert sich unverändert: Ganz oben stehen weiterhin SIRA, Bausa & badchieff ("9 bis 9"), denen Cassö, Raye & D-Block Europe ("Prada") und Ayliva ("Hässlich") in einigem Abstand folgen.



Den Kampf um den höchsten New Entry entscheidet Rapper Jazeek ("Take It", 19) für sich.

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken