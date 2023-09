Köln (ots) -- Die Turkish Resource Group der Ford-Werke organisierte Netzwerktreffen in der Automobilindustrie- Türkische Mitarbeiternetzwerke von Mercedes-Benz, Daimler Trucks und Bosch nahmen teil- 19 Teilnehmer trafen sich bei Ford in KölnDie Turkish Resource Group (TRG), das Mitarbeiternetzwerk türkisch-stämmiger Beschäftigten der Ford-Werke hat ein Netzwerktreffen innerhalb der Automobilindustrie organisiert. Der Einladung aus Köln sind die Mitarbeiternetzwerke von Mercedes-Benz, Daimler Truck und Bosch gefolgt. Einen Tag lang tauschten sich die Teilnehmenden im Diversity Hub in der Ford Produktentwicklung in Köln aus.Ziel des branchenweit ersten Netzwerktreffens war es, sich innerhalb der türkischen Communities der Hersteller besser zu vernetzen, Synergien zu identifizieren und "Best Practise"-Beispiele zu präsentieren und darüber zu diskutieren.Insgesamt trafen sich fünf Mitglieder des TEN (Turkish Employee Network) von Mercedes-Benz, drei des DTT (The Turkish Network of Daimler Truck) sowie neun der Kölner TRG. Weiterhin waren zwölf Teilnehmer online zugeschaltet, darunter auch die Mitglieder des Türkischen Forums bei Bosch.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5615442