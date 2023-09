Am Mittwoch kam es bei Volkswagen zu einer massiven Störung der IT-Infrastruktur, in deren Folge es in mehreren Werken zum Stillstand kam. Das Ganze konnte recht schnell behoben werden und mittlerweile laufen die betroffenen Standorte wieder hoch. Doch von Entwarnung kann aus Anlegersicht wohl nur bedingt gesprochen werden.Offen bleibt noch immer die Frage, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Darüber fehlen bisher zufriedenstellende Informationen. Volkswagen (DE0007664039) nimmt sich des Ganzen zwar an und konnte die Ursache immerhin etwas einkreisen und dabei auch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...