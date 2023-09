Der SMI zieht nach einem Tageshoch bei 11'044,82 Punkten letztlich noch um 0,42 Prozent auf 10'963,50 Punkte an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum zweiten Mal in Folge zugelegt. Die Gewinne von rund 1 Prozent im SMI während des grössten Teils des Handelstages vermochte der Leitindex wegen einer Schwäche gegen Handelsende aber nicht zu halten. So resultierte letztlich sowohl auf Wochen- als auch auf Monatssicht ein kleines Minus. Immerhin brachen die beiden Handelstage vor dem Wochenende...

