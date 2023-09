Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat in der vergangenen Woche am Ende stark abgeschnitten. Die Aktie gewann gut 1 %. Jetzt "geht es los", so die immer wiederkehrende Hoffnung für den Titel. Denn BYD gilt als Unternehmen, das stets starke Zahlen präsentieren kann und damit in den vergangenen Wochen und Monaten an den Börsen sogar etwas zu wenig Zuspruch erfuhr. Die Aussichten sind, wenn es nach Kursanalysten geht, auch für die kommenden Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...